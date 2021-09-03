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05:47 03.09.2021

Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан

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Гуманитарная авиаслужба ООН (UNHAS), которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши коллеги из гуманитарной авиаслужбы, которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляют рейсы, чтобы 160 гуманитарных организаций смогли продолжить свою деятельность в провинциях Афганистана", - заявил Дюжаррик в ходе брифинга.

По его словам, принимаются все усилия для того, чтобы как можно скорее активизировать гуманитарные операции и увеличить число рейсов в пункты назначения в Афганистане.

Дюжаррик отметил, что пассажирские авиаперевозки в настоящее время связывают столицу Пакистана Исламабад с Мазари-Шарифом и Кандагаром в Афганистане.

Кроме того, добавил он, ведется работа, чтобы организовать авиасообщение для перевозки непродовольственных товаров, например, медикаментов, туда, где они необходимы больше всего.

Тем временем, Дюжаррик уточнил, что афганская столица Кабул в настоящее время остается недоступной по воздуху.

"Этот аэропорт еще не работает, по крайней мере для нас. Мы определенно очень надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем. Я думаю, что доступ к аэропортам по всему Афганистану очень важен, учитывая трудности частых поездок по дорогам. И очевидно, что аэропорт в Кабуле действительно очень важен для нас, чтобы мы могли производить ротацию персонала и доставлять товары", - добавил он.

"С 2002 по 2021 год гуманитарная авиаслужба ООН в Афганистане обслуживала более 20 пунктов назначения в стране. Организация будет стремиться вернуться в эти места, как только позволят безопасность и финансирование", - сообщил представитель генсека ООН.

Теги: #помощь #афганистан #возобновление #оон
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