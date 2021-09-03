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03:36 03.09.2021

В США сократились кибератаки вымогателей

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В США сократились кибератаки вымогателей

Советник Белого дома по вопросам кибербезопасности Энн Нойбергер в четверг заявила, что в США фиксируют снижение количества кибератак, нацеленных на вымогательство денег.

"Мы заметили снижение кибератак вымогателей, и мы считаем, что это важный шаг в уменьшении рисков для американцев", - рассказала Нойбергер на пресс-конференции Белого дома.

Она также отметила, что в Белом доме надеются на сохранение этой тенденции.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.

В частности, ранее в этом году хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Позже американские следователи заявили, что смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам.

Теги: #сша #кибератаки #снижение
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