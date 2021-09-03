Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане

В Пентагоне дали понять, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.

"Военная операция США в Афганистане завершена", - заявил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, отвечая на брифинге на вопрос журналиста о том, будут ли военные США как-то поддерживать противников талибов.

В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана.