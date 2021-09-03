Зеленский обсудил с гендиректором "Apple" перепись населения и украинизацию персонального помощника Siri

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с гендиректором "Apple" Тимом Куком проект переписи населения и украинизацию персонального помощника Siri, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Речь шла о проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине", - сказано в сообщении.

Стороны также обсудили возможность строительства компанией "Apple" дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Также стороны обсудили локализацию продуктов Apple и украинизацию персонального помощника Siri.

Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в ИТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.

"Уже сегодня Украина - мощный мировой ИТ-хаб. Наши специалисты успешно сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500, в том числе и с Applе", - сказал он.

Также глава государства представил гендиректору Apple проект "Дия.City".

Кроме того, во время встречи стороны обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей - на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.