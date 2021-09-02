Зеленский надеется, что динамика развития компании "Apple" в Украине и темпы ее цифровизации помогут создать историю успеха этой компании в стране

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что динамика развития компании "Apple" в Украине и темпы цифровизации страны помогут создать историю успеха этой компании в стране, сообщает пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

"Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной", - цитирует пресс-служба президента слова Зеленского во время встречи с генеральным директором компании Тимом Куком.

Как сообщалось, Зеленский на встрече с генеральным директором компании "Apple" Тимом Куком (Tim Сook) заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в Украине.