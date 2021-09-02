Более 4400 пожарных локализуют пожар "Калдор" в Калифорнии

Более 4400 пожарных и федеральная команда президента США Джозефа Байдена локализуют лесной пожар "Калдор" в Калифорнии, сообщил Байден в микроблоге Твиттер.

"Более 4400 пожарных из штата и моя федеральная команда работают над локализацией и подавлением этого бушующего лесного пожара", - сказано в сообщении.

Он отметил, что в настоящее время в результате пожара сожжено более 200 тыс. акров земли.

Ранее Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор".