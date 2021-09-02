События

23:37 02.09.2021

Более 4400 пожарных локализуют пожар "Калдор" в Калифорнии

1 мин читать
Более 4400 пожарных локализуют пожар "Калдор" в Калифорнии

Более 4400 пожарных и федеральная команда президента США Джозефа Байдена локализуют лесной пожар "Калдор" в Калифорнии, сообщил Байден в микроблоге Твиттер.

"Более 4400 пожарных из штата и моя федеральная команда работают над локализацией и подавлением этого бушующего лесного пожара", - сказано в сообщении.

Он отметил, что в настоящее время в результате пожара сожжено более 200 тыс. акров земли.

Ранее Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор".

Теги: #сша #калифорния #калдор #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 02.09.2021
Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 15 человек

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 15 человек

20:14 02.09.2021
Ажиотаж вокруг визита Зеленского в США неуместен - нардеп из ОПЗЖ

Ажиотаж вокруг визита Зеленского в США неуместен - нардеп из ОПЗЖ

20:10 02.09.2021
В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

18:18 02.09.2021
США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

17:10 02.09.2021
РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

13:43 02.09.2021
Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

13:28 02.09.2021
В следующие месяцы станет понятно, насколько продуктивной была встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет - Климкин

В следующие месяцы станет понятно, насколько продуктивной была встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет - Климкин

12:24 02.09.2021
Визит Зеленского в США позволил по ряду направлений зафиксировать практические планы взаимодействия - экс-глава МИД Грищенко

Визит Зеленского в США позволил по ряду направлений зафиксировать практические планы взаимодействия - экс-глава МИД Грищенко

12:11 02.09.2021
США продолжают поддерживать Украину и в борьбе против РФ, и в борьбе за реформы – Рудик

США продолжают поддерживать Украину и в борьбе против РФ, и в борьбе за реформы – Рудик

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

Зеленский: Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

Зеленский: Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы

Экс-глава ПриватБанка Дубилет просит МВД удалить размещенную о нем информацию на их сайте

ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

Страны G20 могут провести обсуждение Афганистана после Генассамблеи ООН - премьер Италии

Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней - ОГА

Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА