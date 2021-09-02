Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден не обсуждали вопрос отказа от Минского формата переговоров по Донбассу или замены его на другой, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Замена Минского формата или отказ от Минского формата не обсуждались, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса о безопасности Украины. Это касается вопроса и "Северного потока - 2", потому что позиция Украины рассматривать его не как коммерческий вопрос, а как вопрос, касающийся национальной безопасности Украины", - заявил Ермак в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Отвечая на вопрос о возможном участии США в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу, Ермак сказал: "Все переговоры могут произойти, когда на это есть согласие всех сторон. Могу вам сказать, что США готовы, и они подтвердили это, – принимать участие и сделать все возможное от них для того, чтобы помочь Украине остановить войну и обеспечить систему стойкой безопасности для нашей страны".