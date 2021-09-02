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22:07 02.09.2021

Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

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Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании "Apple" Тимом Куком (Tim Сook) заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в Украине.

"Рад встрече с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников оцифровки во всем мире. Украина уже является глобальным ИТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в четверг вечером.

Теги: #гендиректор #зеленский #украина #apple
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