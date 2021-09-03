События

07:00 03.09.2021

3 сентября: Какой сегодня праздник

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3 сентября: Какой сегодня праздник

Сегодня в Катаре празднуют День независимости, в Австралии День национального флага, КНР отмечает День Победы над Японией, в Тунисе - День движения за независимость, а в Молдове – День национальной армии республики.

Также, 3 сентября, День открытия уникальности ДНК; День солидарности в борьбе с терроризмом; День перерыва на искусство; День "Возьмите свои манеры на работу"; В США - День продовольственного банка, День сырных гренок, День ленивых мам, День небоскребов; День освобождения Монако; День торгового флота в Канаде, Великобритании; День гражданской авиации в Таджикистане; День труда на Маршалловых Островах; День республики Сан-Марино.

Православная церковь отмечает день святого Фаддея — одного из учеников Иисуса Христа. На Фаддея наши предки убирали лен. Сначала его косили, а затем раскладывали на лугах, чтобы из растений испарилась лишняя влага. Впоследствии лен использовали для производства одежды.

Именины: Александр, Павел, Фаддей, Марфа и Феогний.

В Берлине начинается Фестиваль света – исторические и архитектурные достопримечательности города по ночам служат объектами световых инсталляций. Он проходит ежегодно, начиная с 2005 года, осенью и длится 10 дней.

В Турции начинает свою работу Измирская международная ярмарка, которая является крупнейшим выставочным событием в деловой жизни Турции, а город Измир считается бизнес-столицей страны, ее воротами для внешней торговли, которая играет важную роль в экономике Турции.

Ярмарка ведет свою историю с 1927 года. Изначально она стала проводиться по указу Мустафы Кемаля Ататюрка, как Выставка им. 9 Сентября (День освобождения Измира), с целью расширения товарообмена между областями внутри страны, для восстановления нарушенной многолетней войной внешней торговли и для привлечения внимания иностранных покупателей к турецким товарам. С первых дней выставка имела необыкновенный успех, и уже в 1934 году она приобрела статус международной и получила название "Измирская Международная Ярмарка". 

Проходящие в первые выходные сентября Дни Вильнюса, самый пестрый и разнообразный праздник в Литве. В нем участвуют ансамбли старинной и современной музыки и танца, проходят международные выставки, акции, праздник пива, театральные представления, гастроли иностранных деятелей культуры, спортивные соревнования и много других замечательных событий.

В этот день:

1838 - В Киеве открыли Институт благородных девиц.

1864 - В Стокгольме мощный взрыв уничтожил лабораторию Альфреда Нобеля. Погиб его младший брат Эмиль. Через три года Альфред Нобель получил патент на открытие динамита.

1912 - В Великобритании начал работу первый в мире консервный завод.

1914 - Добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), созданный во Львове в августе, принял присягу на верность Австро-Венгерской империи.

1914 - Американка Мэри Джекобс изобрела бюстгальтер.

1953 — Вступила в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

1973 — В Киеве открыт памятник Лесе Украинке.

1993 — В Массандре (Республика Крым) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота (Массандровские сделки).

2004 — В результате стрельбы (штурма) школы № 1 в Беслане (РФ) погибло около 350 заложников, мирных жителей и правоохранителей. Были убиты 31 террориста, один, Нурпаши Кулаев, остался в живых.

2005 — Сборная Украины по футболу впервые в своей истории завоевала право выступить на Кубке Мира.

 

 

Теги: #именины #праздник_сегодня
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