Ажиотаж вокруг визита Зеленского в США неуместен - нардеп из ОПЗЖ

Народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") считает излишним ажиотаж вокруг визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи с американским коллегой Джо Байденом.

"Скажем так, излишний ажиотаж вообще вокруг этого визита. Украина... в соответствии с документами является стратегическим партнером США… В США достаточно устойчивая демократия, и там смена президента не приводит к радикальной смене внешнеполитического курса. Тем более в таких вопросах, как поддержка территориальной целостности Украины… Зеленский ранее встречался с Трампом (Дональд Трамп - 45-й президент США - ИФ), сейчас - с Байденом. У него многократно были встречи с представителями американской администрации, поэтому весь этот ажиотаж продиктован только одним - желанием наших разных групп в элите показать, что они выступают в роли любимчиков Вашингтона. И это соревнование, по сути, у Зеленского идет преимущественно с Порошенко (Петр Порошенко - пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат - ИФ)", - сказал Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Волошин считает, что обнародованное совместное заявление президентов Украины и США нельзя рассматривать, как итог переговоров.

"С точки зрения интересов государства, вообще не понятно, что там … Абсолютно абстрактное совместное заявление, тем более, подготовленное до встречи. По большому счету, его можно было опубликовать и без визита. Там закреплены определенные позиции. Это не есть результат переговоров", - отметил народный депутат.

По словам Волошина, тезисы совместного заявления были прогнозированы - США поддерживают территориальную целостность Украины, требуют от Украины продолжить борьбу с коррупцией. "Если бы вместо Зеленского поехал кто-то другой, Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак - ИФ),то результат был бы такой же. Это ключевое", - подчеркнул Волошин.

Народный депутат считает также странным заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что встреча президентов впервые за 30 лет прошла в дружеской атмосфере.

"К нам, в Украину, президенты США приезжали с визитами. Порошенко встречался с Обамой (Барак Обама - 44-й президент США), встречался с Байденом в бытность его вице-президентом в абсолютно дружеской атмосфере. Ему (Порошенко - ИФ) рукоплескал Конгресс в 2014 году. Объяснить такие комментарии министра, который все это знает, невозможно. И это, конечно, разочаровывает... столь серьезные дипломаты не должны позволять себе играть в культ личности", - подчеркнул Волошин.

Волошин также не считает большим достижением объявление о новом пакете помощи США для Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн , включающей противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

"Американцы оставили талибам в Афганистане 100 комплексов "Джавелин", то есть талибам досталось бесплатно больше этих комплексов, чем нам предоставляется на условиях кредита, причем, при любых администрациях… Сколько можно приобрести на $60 млн? Это смешные цифры… Вот если бы американцы заявили о том, что они готовы поставить Украине хотя бы подержанные боевые вертолеты" - сказал народный депутат.

"Объяснить гражданину Украины, что именно прорывного было сделано в ходе этого визита, мягко говоря сложно", - подытожил Волошин.