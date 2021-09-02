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19:51 02.09.2021

ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

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ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

Европейскому союзу после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" предстоит уделять больше внимания отношениям со странами Центральной Азии, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нам нужно уделять больше внимания Центральной Азии, активнее там работать. Я говорю обо всем этом регионе", - сказал он журналистам в преддверии неформальных переговоров глав МИД ЕС в Словении.

Также Боррель считает нужным "внимательно отнестись к новой роли России, Китая, Турции, Индии и Пакистана" после смены власти в Афганистане.

Теги: #ес #афганистан #соседи
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