ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

Европейскому союзу после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" предстоит уделять больше внимания отношениям со странами Центральной Азии, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нам нужно уделять больше внимания Центральной Азии, активнее там работать. Я говорю обо всем этом регионе", - сказал он журналистам в преддверии неформальных переговоров глав МИД ЕС в Словении.

Также Боррель считает нужным "внимательно отнестись к новой роли России, Китая, Турции, Индии и Пакистана" после смены власти в Афганистане.