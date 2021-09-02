Страны G20 могут провести обсуждение Афганистана после Генассамблеи ООН - премьер Италии

Внеочередная встреча G20 для обсуждения событий в Афганистане может состояться после Генассамблеи ООН, заявил в четверг премьер Италии Марио Драги.

"Я по-прежнему считаю, что это состоится... Посмотрим, что будет на Генассамблее ООН. Встреча на уровне G20 в любом случае возможна уже после Генассамблеи", - приводят слова Драги итальянские СМИ.

Сессия ГА ООН открывается 14 сентября. Выступления лидеров стран мира на ней запланированы на период с 21 по 27 сентября.