Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

Катар работает с движением "Талибан" для возобновления как можно скорее работы аэропорта Кабула, заявил в четверг глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

"Мы усердно работаем. Мы надеемся, что мы сможем возобновить полеты как можно скорее... Надеемся, что в ближайшие дни мы услышим позитивные новости по этой теме" - приводит телеканал "Аль-Джазира" слова катарского министра.

Как сообщалось, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что международный аэропорт Кабула на первом этапе могут открыть для перевозки людей на военных самолетах, а уже затем рассмотрят возобновление регулярного авиасообщения.

Он отметил, что Анкара дала ясно понять движению "Талибан", что необходимо всесторонне обеспечить безопасность аэропорта. При этом Чавушоглу не исключил участия в этом деле частных охранных компаний.

Ранее в четверг телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Афганистана, что возобновление местного авиасообщения из аэропорта Кабула запланировано на пятницу. При этом, по словам собеседника телеканала, восстановление международного авиасообщения потребует некоторого времени.

В августе в аэропорту Кабула прошла организованная военными США операция по эвакуации гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном талибами Афганистане. После ухода из аэропорта армии США там не осталось ни авиадиспетчеров, ни других нужных для нормального функционирования авиагавани специалистов.