В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней - ОГА

В Харьковской области вводятся временные карантинные ограничения в связи с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), зафиксированной в национальном природном парке "Слобожанский".

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, такое решение было принято на совещании 2 сентября.

"Установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определены границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП "Слобожанский", часть населенных пунктов с.Оленевское, с.Мурафа, с.Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определены границы временной зоны наблюдения - радиусом 10 км - от внешних границ зоны защиты", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведен учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения, а перемещение живых свиней из карантинных зон временно запрещено.

Вспышка АЧС была зафиксирована 1 сентября в НПП "Слобожанский" - там было найдено 9 умерших животных.

Главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко, сообщил, что отобранные пробы от животных были направлены в Региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Полтавской области. Экспертиза подтвердила диагноз АЧС