Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

Экспертная рабочая группа в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу к следующему своему заседанию подготовит список подвергающихся затоплению шахт с целью определения механизма финансирования технических проектов для предотвращения экологических рисков.

Соответствующее заявление в четверг в Фейсбуке сделала представительница Украинской делегации в социально-экономической подгруппе в ТКГ, советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова.

"К следующему заседанию (экспертной группы – ИФ) участники предложат список соответствующих объектов (шахт), которые будут предметом работы экспертной группы. Результаты работы экспертной группы будут использованы в работе подгруппы ТКГ по социальным и экологическим вопросам для определения механизмов финансирования технических проектов для предотвращения экологических рисков, связанных с затоплением шахт", - написала Страхова.

Она отметила, что "рано или поздно могут реализоваться риски затопления шахт, что приведет к загрязнению и питьевой воды, и почв". "Работаем над предотвращением таких негативных сценариев", - добавила она.

Как сообщается, 2 сентября состоялось заседание экспертной рабочей группы по экологическим вопросам, связанным с затоплением шахт вдоль линии разграничения.