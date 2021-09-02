События

18:58 02.09.2021

Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

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Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

Экспертная рабочая группа в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу к следующему своему заседанию подготовит список подвергающихся затоплению шахт с целью определения механизма финансирования технических проектов для предотвращения экологических рисков.

Соответствующее заявление в четверг в Фейсбуке сделала представительница Украинской делегации в социально-экономической подгруппе в ТКГ, советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова.

"К следующему заседанию (экспертной группы – ИФ) участники предложат список соответствующих объектов (шахт), которые будут предметом работы экспертной группы. Результаты работы экспертной группы будут использованы в работе подгруппы ТКГ по социальным и экологическим вопросам для определения механизмов финансирования технических проектов для предотвращения экологических рисков, связанных с затоплением шахт", - написала Страхова.

Она отметила, что "рано или поздно могут реализоваться риски затопления шахт, что приведет к загрязнению и питьевой воды, и почв". "Работаем над предотвращением таких негативных сценариев", - добавила она.

Как сообщается, 2 сентября состоялось заседание экспертной рабочей группы по экологическим вопросам, связанным с затоплением шахт вдоль линии разграничения.

Теги: #страхова #списки #шахты #подтопление
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