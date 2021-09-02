События

17:24 02.09.2021

Глава НБУ Кирилл Шевченко открыл «Музей гривны под открытым небом» на Контрактовой площади в Киеве

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При содействии Президента Украины Владимира Зеленского и поддержке участников финансового рынка глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко открыл выставку «Музей гривны под открытым небом» на Контрактовой площади в Киеве.

«2 сентября 1996 началась денежная реформа, в ходе которой в обращение была введена новая денежная единица - гривна. Сегодня мы при содействии Президента Украины и при поддержке участников финансового рынка торжественно открыли выставку «Музей гривны под открытым небом» на Контрактовой площади. Выставка будет работать весь сентябрь, гиды Национального банка бесплатно будут проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся фигурах на нашей денежной единице и еще много интересного», - сообщил Шевченко.

По его словам, посетители выставки узнают о гривне такие факты, о которых ранее даже не догадывались. 

Также на выставке есть аудиогид, который записан не профессиональными дикторами, а сотрудниками Нацбанка.

Дополнительно ко Дню рождения гривны Национальный банк и Министерство образования и науки инициировали проведение в школах Украины тематического урока. Сотрудники Нацбанка разработали конспекты и презентации для учителей и рабочие тетради для учащихся начальной, средней и старшей школы. 

Напомним, недавно НБУ и фонд «Таблеточки» объявили о старте акции «Монетки детям», в ходе которой для лечения онкобольных детей от украинцев будут приниматься монеты номиналом 25 копеек, уже выведенные из обращения.

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Интерфакс-Украина
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