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17:20 02.09.2021

В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

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В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

В Норвегии в четверг снова отложили снятие ограничений против коронавируса COVID-19 в связи с ростом числа заражений, сообщают европейские СМИ.

"Полное снятие ограничений сейчас приведет к повышенному риску распространения вируса. Мы не хотим так рисковать, когда осталось так мало времени до того момента, прежде чем все взрослые получат возможность вакцинироваться", - заявила в четверг премьер-министр Эрна Сульберг.

Премьер добавила, что надеется на возвращение Норвегии к нормальной жизни в конце сентября. Планируется, что к этому моменту около 90% взрослого населения страны будут полностью вакцинированы.

Изначально правительство Норвегии планировало полностью снять все ограничения против COVID-19 в июле, но от этой идеи отказывались несколько раз из-за возможности резкого роста числа заболеваний.

Также в правительстве заявили, что начнут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет, чтобы защитить как можно больше людей на фоне роста заражений штаммом коронавируса "дельта" в стране. Ранее вакцины могли получить только жители в возрасте 16 лет и старше.

За весь период пандемии в Норвегии было зарегистрировано более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом и 822 смерти от заболевания. Как минимум одну дозу вакцины получили около 89% взрослого населения страны. Обе дозы компонента получили около 73% взрослого населения.

Теги: #норвегия #covid_19 #ограничения
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