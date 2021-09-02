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17:00 02.09.2021

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

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Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

Украина решительно осуждает намерение России не продлевать мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация произнесла принятое президентом РФ решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года", - говорится в заявлении ведомства.

Так, Украина считает реализацию указанного намерения продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией

"Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнули в МИД.

Украина решительно осуждает деструктивную позицию РФ и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, в ведомстве отметили, что обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта.

В свою очередь Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и генеральным секретарем ОБСЕ для осуществления совместных шагов по предотвращению и минимизации негативных последствий инициативы РФ, выдвинутой перед широкомасштабными военными учениями "Запад 2021".

"Украина требует от РФ немедленно прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательного миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации с безопасностью и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в заявлении.

Ранее миссия США в ОБСЕ заявила, что возражение РФ против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ "выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом".

Теги: #реакция #рф #обсе #мид
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