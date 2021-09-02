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15:44 02.09.2021

В Украине станет холоднее и пройдут дожди

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В Украине станет холоднее и пройдут дожди

Осень взялась за дело надолго и всерьез. Но погода в Украине как это часто бывает, неоднородная. Хотя тенденция к понижению температуры просматривается по всей стране. В этом году климатическая и календарная осень наступили одновременно. Температура снизилась и продолжает снижаться довольно резко. Контраст температур сказывается на сосудах, спазмы сосудов обостряют любые хронические сосудистые проблемы и хронические воспаления. Кроме того, 6 сентября есть вероятность крупной магнитной бури, что тоже неблагоприятно может сказаться на здоровье. Поэтому бережем себя, спим больше, ведем здоровый образ жизни.

На западе Украины погода неоднородная. По прогнозу Sinoptik.ua, в Закарпатье и Черновицкой области дневная температура до +20 °С. В высокогорье Карпат +11…+14 °С, а в воскресенье - совсем холодно, днем +6 °С, в ночь на понедельник +3 °С. В Луцкой, Тернопольской, Ровенской областях в пятницу до +18 °С, в выходные и понедельник +14…+15 °С. Местами могут пройти небольшие дожди. Облачность переменная, солнышко будет выглядывать часто.

На востоке страны в пятницу местами пройдут дожди, дневная температура +17…+19 °С, усиление западного и северо-западного ветра до 8 м/сек. В выходные в Луганской и Донецкой областях +18…+22 °С, снова пройдут локальные дожди. В Харьковской области в выходные прохладнее: днем +15 °С, ночью +6 °С, в субботу пройдут дожди. Начало недели на востоке страны до +17 °С, осадки вряд ли будут, сентябрьского солнца будет много, но оно уже не отдает столько тепла, как летом.

В южных областях Украины в начале сентября еще тепло, еще много солнца, и отдіхающим еще можно не уезжать с пляжей. На побережье Азовского и Черного морей температура воздуха днем от +20 °С, до +24 °С. Температура Черного моря возле Одессы +21 °С, Азовского моря возле Бердянска +25 °С. С 3 сентября по 6 сентября на юге страны осадков не ожидается. В пятницу, 3 сентября - усиление западного ветра до 9 м/сек.

В центральной части страны осенняя погода. Есть надежда, что неприятные осенние акценты скоро исчезнут. Но с пятницы по понедельник дневная температура +15…+17 °С, в Винницкой области в понедельник днем +14 °С. В пятницу в центральных областях ожидается северо-западный ветер до 8 м/сек, в субботу пройдут дожди.

На севере Украины в выходные значительно похолодает, днем +13…+14 °С. Если еще в пятницу можно было обойтись теплым свитером или ветровкой, то в выходные уже можно надевать куртку с капюшоном от дождя. Солнце еще будет выглядывать, и довольно часто, но оно не сможет прогреть холодный арктический воздух. В понедельник утром будет очень холодно, +10…+13 °С, днем температура воздуха не поднимется выше +14 °С.

В Киеве дневная температура в пятницу +18 °С, в субботу +16 °С, в воскресенье и понедельник +14 °С. В пятницу будет дуть колючий северо-западный ветер, до 6 м/сек. Дожди пройдут 4 сентября, в субботу. Осень только начинается, света и солнца пока достаточно, и, если бы холодная арктическая масса не хозяйничала над Украиной, было бы еще тепло.

Теги: #синоптик #погода
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