Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

Ситуация с задержкой поездов стабилизируется, в настоящее время отставание наверстывают два поезда, оба - в пределах одного часа, сообщило АО "Укрзализныця" (УЗ) в Telegram-канале.

По информации УЗ, причинами задержки поездов в четверг стал обрыв контактной сети из-за погоды, технические неисправности: на одном из поездов из строя вышел токоприемник, а также гибель двух людей на пути.

"Укрзализныця" в четверг утром сообщила о задержке десяти поездов.