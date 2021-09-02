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15:23 02.09.2021

Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

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Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

Ситуация с задержкой поездов стабилизируется, в настоящее время отставание наверстывают два поезда, оба - в пределах одного часа, сообщило АО "Укрзализныця" (УЗ) в Telegram-канале.

По информации УЗ, причинами задержки поездов в четверг стал обрыв контактной сети из-за погоды, технические неисправности: на одном из поездов из строя вышел токоприемник, а также гибель двух людей на пути.

"Укрзализныця" в четверг утром сообщила о задержке десяти поездов.

Теги: #транспорт #укрзализныця #движение
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