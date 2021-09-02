Украинские власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения всех аспектов паломничества хасидов в Умань на празднование Рош-ха-Шана и нормальной жизнедеятельности города на этот период. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в эфире израильского телеканала i24 News.

«В этом году украинское правительство предприняло беспрецедентные меры для должной подготовки к паломничеству хасидов в Умань. В первую очередь будет развернут мобильный госпиталь возле могилы Цадика Нахмана. Созданы условия для прохождения ПЦР-теста людей, прибывших на празднование, это делается для их безопасного возвращения домой. Въезд в Украину разрешается вакцинированным людям и тем, у кого негативный ПЦР-тест и медицинская страховка, покрывающая лечение COVID-19», - рассказал он.

Евгений Корнийчук подчеркнул, что украинские правоохранители переходят в круглосуточный режим патрулирования территории и охраны общественного порядка.

«В этом году ожидается прибытие около 50-ти тысяч паломников в Умань, на сегодня прибыло около 13 тысяч пилигримов. И это уже значительная цифра для города, в котором проживает 17 тысяч человек. Опять же, нам не надо забывать об ограничительных мерах в связи с COVID-19. Мы заинтересованы в обеспечении безопасности, чистоты и порядка для всех посетителей, равно как и в том, чтобы местное население не пострадало», - сказал он

Вместе с тем, глава диппредставительства отметил, что город Умань экономически заинтересована в ежегодном паломничестве хасидов на празднование Рош-ха-Шана.

«Мы находимся на постоянной связи с Бреславским раввинским комитетом. В этому году впервые с паломников будет взыматься туристический налог, что позволит сохранить город Умань в чистоте и порядке. Мы неоднократно вели диалог с раввинами о необходимости соблюдения паломниками правил поведения. В прошлом году, к сожалению, у нас был инцидент стрельбы между двумя гражданами Израиля в Умани, в котором пострадал гражданин Украины. Я, как посол Украины, послал открытое письмо раввинату Бреславских хасидов для недопущения таких инцидентов», - подытожил Евгений Корнийчук.