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15:06 02.09.2021

"Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Киева в Нежин с остановкой в Броварах

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"Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Киева в Нежин с остановкой в Броварах

АО "Укрзализныця" (УЗ) запустило дополнительный электропоезд из Киева в Нежин (Черниговская обл.).

Как сообщил мэр Нежина Александр Кодола в Facebook, новый электропоезд состоит из восьми вагонов и будет курсировать по будням. В нем есть места для детских колясок, столики для пеленания малышей, места и туалеты для лиц с ограниченными возможностями, держатели для велосипедов.

Со станции "Нежин" поезд будет отправляться в 05:47 и в 08:01 будет прибывать на "Борщаговку-техн". Обратно - в 16:42 и прибывать в Нежин в 18:58.

Поезд будет останавливаться в Носовке, Кобыжче, Бобровице, Заворичах, Бобрике, Броварах. В Киеве остановки будут на станциях: 837 км (пост), Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский, Киев-Товарный, Северная (Киев-Пассажирский), Киев-Волынский.

Из Броваров поезд будет отправляться в 07:02, а прибывать в Киев на Северную платформу в 07:38. Обратно из столицы он будет отправляться в 17:03, а прибывать в Бровары в 17:47.

Теги: #укрзализныця #электропоезд
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