В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

Взрыв в автомобиле произошел в четверг днем на ул.Литейной в Соборном районе Днепра, в результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля, других пострадавших нет.

"Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, около 12-ти. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия по ул.Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.