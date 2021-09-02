Одесскому художественному музею могут предоставить статус национального до конца года, считает Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прогнозирует предоставление Одесскому художественному музею статуса национального до конца 2021 года.

"Предоставление статуса национального Одесскому художественному музею - дело не одного дня. Есть законодательные требования, согласно которым сделать это одномоментно - невозможно. Мы работаем над этим и, объединив усилия вместе с областной государственной администрацией, рассчитываем достичь цели до конца 2021 года", - написал Ткаченко в своем Телеграм-канале в четверг.

По словам министра, музей не только сохранял и умножал культурное наследие, но и активно популяризировал украинское и мировое искусство, знакомил с современным искусством.

При этом он призвал не спекулировать на имени экс-руководителя музея, художника Александра Ройтбурда. "Если у вас есть энергия и желание помочь, не надо провоцировать безосновательные скандалы. Лучше объединить усилия. Мы государственно-частному партнерству будем только рады", - сказал Ткаченко.

Как сообщалось, руководитель Одесского художественного музея, депутат Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность", украинский художник Александр Ройтбурд скончался 8 августа в возрасте 59 лет после длительной болезни. Он возглавил музей в марте 2018 года. В 2019 году был отстранен от руководства учреждением, но в начале 2020 восстановлен решением суда.