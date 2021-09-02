События

14:43 02.09.2021

Одесскому художественному музею могут предоставить статус национального до конца года, считает Ткаченко

1 мин читать
Одесскому художественному музею могут предоставить статус национального до конца года, считает Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прогнозирует предоставление Одесскому художественному музею статуса национального до конца 2021 года.

"Предоставление статуса национального Одесскому художественному музею - дело не одного дня. Есть законодательные требования, согласно которым сделать это одномоментно - невозможно. Мы работаем над этим и, объединив усилия вместе с областной государственной администрацией, рассчитываем достичь цели до конца 2021 года", - написал Ткаченко в своем Телеграм-канале в четверг.

По словам министра, музей не только сохранял и умножал культурное наследие, но и активно популяризировал украинское и мировое искусство, знакомил с современным искусством.

При этом он призвал не спекулировать на имени экс-руководителя музея, художника Александра Ройтбурда. "Если у вас есть энергия и желание помочь, не надо провоцировать безосновательные скандалы. Лучше объединить усилия. Мы государственно-частному партнерству будем только рады", - сказал Ткаченко.

Как сообщалось, руководитель Одесского художественного музея, депутат Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность", украинский художник Александр Ройтбурд скончался 8 августа в возрасте 59 лет после длительной болезни. Он возглавил музей в марте 2018 года. В 2019 году был отстранен от руководства учреждением, но в начале 2020 восстановлен решением суда.

Теги: #статус #одесса #музей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 31.08.2021
Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

22:19 30.08.2021
Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

16:10 30.08.2021
Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

11:01 30.08.2021
После беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе к ответственности привлечены 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних

После беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе к ответственности привлечены 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних

23:09 28.08.2021
Во время ЛГБТ-прайда в Одессе пострадали 29 правоохранителей, 51 участник доставлен в участок

Во время ЛГБТ-прайда в Одессе пострадали 29 правоохранителей, 51 участник доставлен в участок

14:11 26.08.2021
"Евросолидарность" сообщает, что отстояла название одесского проспекта Небесной Сотни в суде

"Евросолидарность" сообщает, что отстояла название одесского проспекта Небесной Сотни в суде

10:00 18.08.2021
Международный турнир по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021" примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран

Международный турнир по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021" примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран

22:35 14.08.2021
Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей 12-го Одесского международного кинофестиваля

Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей 12-го Одесского международного кинофестиваля

13:59 11.08.2021
Порошенко поддержал идею присвоения Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда

Порошенко поддержал идею присвоения Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда

14:13 10.08.2021
Нардеп Гончаренко инициировал переименование Одесского худмузея в честь Ройтбурда

Нардеп Гончаренко инициировал переименование Одесского худмузея в честь Ройтбурда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

В киевском КП "Плесо" прошли обыски по делу о растрате 5 млн грн на расчистке ручья

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Медицинские власти ЕС не видят срочной необходимости в третьей дозе вакцины от COVID-19

В Украине станет холоднее и пройдут дожди

Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

Официальный Киев предпринял беспрецедентные меры для обеспечения паломничества хасидов - посол Корнийчук

Следствие по МН17 просит жителей Курска помочь установить членов расчета "Бука", из которого был сбит авиалайнер

"Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Киева в Нежин с остановкой в Броварах

В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

Заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возвращения к "русскому миру" – Корниенко

Минские соглашения могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы - Арестович

Лето 2021 года заняло второе место среди самых жарких в Киеве – обсерватория Срезневского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА