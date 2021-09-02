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14:15 02.09.2021

Заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возвращения к "русскому миру" – Корниенко

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Заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возвращения к "русскому миру" – Корниенко

Совместное заявление президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена свидетельствует, что отношения между двумя государствами вышли на новый уровень, считает председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Заявление президентов окончательно фиксирует, что по своим ценностям Украина является частью западного мира. Запад четко отделяет союзников от соперников и демократию от автократии. Мы - на западной стороне этого противостояния, а это значит, что возврата к "русскому миру" не будет", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Народный депутат отметил, что заявление - это рамочный документ, которого еще никогда не было в истории украинско-американских отношений, и он предусматривает подписание ряда договоров между государствами и конкретные результаты. В частности, активизируется деятельность Комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США и будет заключена новая Хартия о стратегическом партнерстве.

Среди значительных достижений переговоров Корниенко назвал поддержку Украины со стороны США в противодействии российской агрессии.

"Наши американские партнеры заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в Нормандском формате и в границах Крымской платформы, а Россия признана нарушителем базовых принципов международного порядка. Поэтому об оккупированных Донбассе и Крыме никто не забыл. При этом основная цель - не компромисс с РФ, а мирное восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях", - заявил лидер "Слуги народа".

Корниенко также подчеркнул, что США и Украина завершили подготовку стратегического оборонного соглашения, которое предусматривает углубление сотрудничества и помощь Соединенных Штатов в реформировании оборонного сектора, а также в сферах кибербезопасности, информбезопасности и научных исследованиях в оборонной и космической сферах.

По его мнению, это свидетельствует о том, что США рассматривают отношения с Украиной, как основу безопасности и демократии во всей восточной Европе.

"Важно, что американские партнеры признали прогресс Украины еще и во внедрении демократических реформ и обеспечении прав человека. То есть реформы команды Владимира Зеленского получили положительную оценку, так как обеспечивают результат", - убежден Корниенко.

По его словам, несмотря на это, Украина и США договорились о ключевых стратегических направлениях дальнейшего реформирования судебной системы, в борьбе с коррупцией, продвижении прав человека, борьбе с дискриминацией и реформе управления.

"США констатировали положительные изменения Украины по плану трансформации, который Зеленский представил в Вашингтоне. Наши партнеры готовы инвестировать в эту трансформацию, способствовать инвестированию со стороны бизнеса", - заявил парламентарий.

Еще одним важным достижением переговоров Корниенко считает готовность сотрудничать в сфере климатической и энергетической безопасности. "Именно в рамках этого вопроса будет рассмотрено совместном противодействие "Северному потоку 2" и недопущение использования Кремлем газа в качестве оружия против Украины", - подчеркнул народный депутат.

Он также обратил внимание, что в настоящее время четко очерчено и экономическое сотрудничество. "Прежде всего, это реформа государственных предприятий, содействие инвестициям американских компаний в экономику Украины со стороны американского правительства. Также предусмотрены совместные проекты в агробизнесе, инфраструктуре, энергетике. Для их поддержки Экспортно-импортный банк США резервирует $3 млрд как начальную сумму с возможностью увеличения", - отметил политик.

Лидер партии подчеркнул, что, по признанию США, украинско-американские отношения еще никогда не были такими прочными, как при президенте Зеленском. "Заявление президентов - это итог 30 лет нашей независимости. Украина состоялась, как свободная, демократическая страна, союзник и партнер США, Европы и всех демократий мира", - резюмировал нардеп.

Теги: #зеленский #байден #корниенко
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