События

13:53 02.09.2021

Лето 2021 года заняло второе место среди самых жарких в Киеве – обсерватория Срезневского

1 мин читать
Лето 2021 года заняло второе место среди самых жарких в Киеве – обсерватория Срезневского

Средняя температура воздуха в Киеве летом 2021 года составила 22,3º, что на 1,9º выше нормы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Это обеспечило (лету 2021 года – ИФ) второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года. Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев лета имел июль, который разделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет", - указывается в сообщении.

Холоднее всего было в начале лета – 1 июня, когда температура утром опустилась до 7,4° тепла, а самым жарким днем оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до 35,5°.

За лето также было установлено 14 температурных рекордов, 10 из которых – в июне.

Количество осадков за лето в Киеве составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Теги: #лето #обсерватория
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 01.09.2021
В Киеве в августе выпало 116% месячной нормы осадков - обсерватория Срезневского

В Киеве в августе выпало 116% месячной нормы осадков - обсерватория Срезневского

12:07 21.07.2021
Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

14:20 12.07.2021
Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

00:27 31.05.2021
Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

14:00 24.05.2021
В Киеве 14 мая началось метеорологическое лето - обсерватория Срезневского

В Киеве 14 мая началось метеорологическое лето - обсерватория Срезневского

04:05 13.05.2021
Почти 200 лагерей на базе школ будут работать в Харькове в июне

Почти 200 лагерей на базе школ будут работать в Харькове в июне

11:27 05.01.2021
В Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов в 2020 году – обсерватория Срезневского

В Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов в 2020 году – обсерватория Срезневского

12:21 31.12.2020
В Киеве 30 декабря стало самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

В Киеве 30 декабря стало самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

21:06 21.05.2020
Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой - канцлер Курц

Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой - канцлер Курц

14:01 10.03.2020
В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда - обсерватория

В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда - обсерватория

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

В киевском КП "Плесо" прошли обыски по делу о растрате 5 млн грн на расчистке ручья

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возвращения к "русскому миру" – Корниенко

Минские соглашения могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы - Арестович

Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

В следующие месяцы станет понятно, насколько продуктивной была встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет - Климкин

КС объявил перерыв в деле о конституционности языковых положений закона "О среднем образовании"

СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

В ближайшие дни в Украине удержится прохладная погода, местами небольшие дожди

Визит Зеленского в США позволил по ряду направлений зафиксировать практические планы взаимодействия - экс-глава МИД Грищенко

США продолжают поддерживать Украину и в борьбе против РФ, и в борьбе за реформы – Рудик

В Умань прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей, ожидается приезд около 50 тыс. паломников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА