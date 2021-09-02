СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили действовавшее в Украине рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "Л/ДНР" и оккупационной власти Крыма, сообщается на сайте спецслужбы.

"Фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. "Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие", - рассказали в СБУ.

В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с агитацией за партию "Единая Россия" на оккупированном полуострове, содержавшей лозунги "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава Республики Крым. Крым новых возможностей".

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

СБУ расследует уголовное производство по ч.2 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.