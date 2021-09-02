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12:24 02.09.2021

Визит Зеленского в США позволил по ряду направлений зафиксировать практические планы взаимодействия - экс-глава МИД Грищенко

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Визит Зеленского в США позволил по ряду направлений зафиксировать практические планы взаимодействия - экс-глава МИД Грищенко

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был в целом успешным и позволил по целому ряду направлений зафиксировать практические планы взаимодействия, отметил бывший вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр иностранных дел Украины (2010-2012, 2003-2005) Константин Грищенко.

"Думаю, что в целом, визит был успешным, он позволил по целому ряду направлений зафиксировать практические планы взаимодействия", - сказал Грищенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, важным является документ, который определяет направления военного и военно-технического сотрудничества, а также договоренности с ведущими оборонными компаниями США по линии "Укроборонпрома".

"То, что сама встреча проводилась в течение двух часов, уже после того, как основные документы были согласованы и утверждены, дало возможность, наверное, остановиться на тех концептуальных вещах, которые являются важными для продолжения взаимодействия при поддержке высшего политического руководства США", - подчеркнул Грищенко.

Как сообщалось, во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, которое подтверждает ключевые принципы и определяет цели двусторонних отношений Украины и США в сфере обороны. Кроме того, в рамках визита в США генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями, достигнуты договоренности о сотрудничестве, подписаны три соглашения на $2,5 млрд.

Теги: #сша #зеленский #грищенко
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