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12:11 02.09.2021

США продолжают поддерживать Украину и в борьбе против РФ, и в борьбе за реформы – Рудик

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США продолжают поддерживать Украину и в борьбе против РФ, и в борьбе за реформы – Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик называет в целом положительным результат встречи президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба политсилы.

Она отметила, что США продолжают поддерживать Украину и в борьбе против РФ, и в борьбе за реформы, но для плодотворного сотрудничества власти необходимо придерживаться взятых на себя обязательств.

"Чтобы поддержка Соединенных Штатов не была напрасной, мы должны выполнять план реформ, закрепленный в совместном заявлении. А в нем - о необходимости реформы СБУ, прозрачном назначении руководителя САП и директора НАБУ, усилении ответственности за дискриминацию, завершении судебной реформы и ее выполнении, реформы корпоративного управления, защиты НБУ, изменениях в финансовом законодательстве и обеспечении проверки инвестиций", - сказала лидер "Голоса".

Часть этих шагов является необходимым для следующего транша МВФ, поэтому можно рассчитывать, что в ближайшее время необходимые законы будет рассматривать парламент, отметила Рудик.

При этом она подчеркнула, что все эти реформы нужны в первую очередь Украине, украинской экономике и украинским гражданам.

Теги: #сша #голос #рудик
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