В Умань прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей, ожидается приезд около 50 тыс. паломников

Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в г.Умань Черкасской области для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Как сообщается в Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины, также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые предоставят украинским коллегам помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка.

В ГСЧС сообщают, что в Умани развернуто сводный отряд спасателей для обеспечения пожарной и техногенной безопасности, численность сводного отряда составляет 116 человек. Группировка усилена 29 единицами специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщается в Телеграм-канале ведомства, в местах компактного проживания паломников организовано дежурство 10 стационарных постов.

По данным МВД, с 1 по 6 сентября в Умань прибудет 23,5 тыс. хасидов. Всего же в текущем году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие в город около 50 тыс. паломников из разных стран мира.

Как сообщалось, в 2021 году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября. Несколько тысяч хасидских паломников уже прибыли в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана заблаговременно, поскольку в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер попасть на празднование смогли не все желающие.

Государственная пограничная служба Украины ранее заявляла, что ожидает прибытия более 20 тыс верующих в текущем году. Более 120 полицейских Киевской области обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка в аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников-хасидов.

Как известно, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-ха-Шана. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.