Перечень объектов культурного наследия в Киеве, на реконструкцию и ремонт которых наложен мораторий, будет дополняться - заммэра

Перечень из 119 объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, на проведение реконструкции и капитального ремонта которых Киевский городской совет 31 августа утвердил мораторий, в дальнейшем будет дополняться, заявил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг, по словам заммэра, необходимо исключить уничтожение столичного культурного наследия и создать все условия для его защиты и охраны до предоставления охранного статуса этим объектам.

"Городская власть приняла важное для города решение, поскольку важно защитить исторические здания на территории города Киева, которым может угрожать уничтожение или повреждение. В течение трех месяцев Департамент культурного наследия КГГА должен утвердить этот список и дополнить при необходимости. Вместе с территориальной громадой будем настаивать на включении этих и других объектов в Государственный реестр недвижимых памятников Украины", - сказал Бондаренко.

Заммэра также призвал общественность города подавать свои предложения в Киевский городской совет и "максимально активно участвовать в обсуждении этих вопросов вместе с городскими властями и депутатским корпусом".

Бондаренко добавил, что мораторий будет действовать до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов, а осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевский городской совет.