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11:06 02.09.2021

Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

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Украина по показателям заболеваемости COVID-19 превысила порог "зеленой" зоны и на грани выхода из нее – KSE

Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%, вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"В Украине заболеваемость ускоряет рост. Количество случаев заболеваемости COVID-19 за неделю снова выросло на четверть. И сейчас уже два дня подряд не выполнялось условие "зеленого" уровня эпидопасности - коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные 4%. В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, национальная комиссия ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны. Это означает, что регионы будут распределены по уровню эпидопасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения", - сообщается на сайте KSE.

По мнению экспертов, текущая ситуация все еще остается контролируемой, однако нагрузка на медицинскую систему продолжает расти: каждая пятая ковидная реанимационная койка занята пациентами, на 14% заняты койки с кислородом.

"Суточные госпитализации возобновили рост и ускорились на 15% за неделю. Суточная смертность в Украине также перешла к росту и в среднем составляет 38 умерших в сутки (рост произошел почти наполовину по сравнению с прошлой неделей)", - отмечается в сообщении.

В KSE подчеркнули, что регионом-антилидером по уровню заболеваемости остается Черновицкая область. Коэффициент выявления случаев там фактически достиг уровня в 9% - в среднем в регионе фиксируют 130 случаев заболевания на 100 тыс. населения при рекомендованных ВОЗ 75 случаях. Уровень госпитализации в регионе достиг 29,1%.

Остальные регионы находятся в зоне повышенного риска вспышки. В 11 украинских областях (Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%. На предыдущей неделе таких регионов было шесть.

При этом Украина возобновила допраздничные темпы вакцинации - на этой неделе удалось установить новый рекорд среднесуточного количества прививок в 134 тыс. доз, а рост темпов вакцинации за неделю составил + 57%. Однако темпы вакцинации в Украине все еще более чем в двое отстают от необходимого уровня для выполнения нацплана по вакцинации - для вакцинации 70% взрослого населения до конца года ежедневно в стране нужно делать не менее 280 тыс. прививок.

Теги: #covid_19 #kse #показатели
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