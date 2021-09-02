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10:33 02.09.2021

Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США

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Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США обсудил с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе ситуацию с безопасностью и "Северный поток – 2", сообщает пресс-служба главы государства.

"Значительное внимание собеседники уделили вопросам ситуации с безопасностью вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Отдельной темой для диалога стала проблематика безопасности, связанная с реализацией Россией проекта "Северный поток – 2", - указывается в сообщении.

Зеленский отметил, что санкционное давление на Россию в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2" должно сохраняться.

"Только санкции США в отношении "Северного потока – 2" могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению", - убежден Зеленский.

Кроме того, президент ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые проводятся в Украине, и призвал американскую сторону присоединиться к реализации презентованного в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

"Мы делаем решительные шаги для ускорения реальной трансформации Украины и имеем четкий план реализации приоритетов, включая антикоррупционную политику и судебную реформу", - подчеркнул он.

Также президент выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества с США в образовательной сфере.

Отдельно он поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военнослужащих в Украине.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили события в Афганистане и шаги, которые осуществляют Украина и США для эвакуации своих граждан из этой страны.

Зеленский поблагодарил американскую делегацию, которая была представлена на высоком уровне, за участие в праздновании 30-летия восстановления независимости Украины и первом саммите Крымской платформы. Он также отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

"Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень", - сказал он.

В свою очередь сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур заверила президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и всех положительных преобразований в государстве.

Теги: #кокус #зеленский #конгресс_сша
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