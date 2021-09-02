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10:32 02.09.2021

Адвокат Фирташа просит президентов США и Украины отделить "мифы" от "фактов" о его клиенте

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Адвокат Фирташа просит президентов США и Украины отделить "мифы" от "фактов" о его клиенте

Адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Лэнни Дэвис (Lanny J. Davis) публично через RealClearDefense обратился к президентам США и Украины Джо Байдену и Владимиру Зеленскому перед их встречей 1 сентября в Вашингтоне с просьбой отделить "мифы" от "фактов" о его клиенте.

Дэвис подчеркнул, что американские правоохранители никогда не обвиняли Фирташа во взяточничестве, а выдвинутые федеральной прокуратурой Чикаго в 2013 году обвинения в его адрес касаются "схемы" подкупа индийских чиновников и не подтверждаются индийскими властями.

Адвокат также опроверг широко опубликованные утверждения о том, что Фирташ общался с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани или его соратниками, чтобы помочь им и бывшему президенту Трампу в их усилиях по "раскопкам компромата на президента Байдена и его сына". В своей статье Дэвис напомнил президентам Байдену и Зеленскому, что среди их многих общих позиций и ценностей они "разделяют опыт противостояния запугиванию и лжи со стороны бывшего президента Дональда Трампа".

Дэвис выразил надежду, что как только Фирташ будет оправдан, его публичная позиция, занятая в поддержку "независимой и сильной Украины", будет полезна президентам Байдену и Зеленскому на годы вперед. Адвокат утверждает, что австрийский суд нашел доказательства того, что запрос США об экстрадиции его клиента демонстрирует недопустимую "политическую мотивацию" в соответствии с договором между США и Австрией об экстрадиции.

В материале также отмечается, что к такой просьбе в отношении Фирташа присоединяется бывший прокурор США Дэн Уэбб, глава юридической фирмы Winston & Strawn.

Как сообщалось, глава совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При американской администрации Барака Обамы украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью "схемы" подкупа на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Запрос США об экстрадиции до сих пор рассматривается в австрийских судах. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня 2021 года утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности против Фирташа. Кроме того, входящая в его Group DF компания была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданной на срок с 2004 по 2032 годы. Позже Group DF заявила, что ее предприятия продолжают работу, несмотря на эти санкции.

Теги: #адвокат #заявление #фирташ
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