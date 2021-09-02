События

10:06 02.09.2021

Байден и Зеленский провели очень откровенный разговор "без реверансов" – Кулеба

2 мин читать
Байден и Зеленский провели очень откровенный разговор "без реверансов" – Кулеба

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели откровенный разговор по актуальным вопросам, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, Соединенные Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины, но при этом это был очень откровенный разговор без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к Соединенным Штатам, мы эти вопросы очень четко задавали, и там, где есть вопросы у Соединенных Штатов, они их также очень четко задавали. И я этим очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал, без дипломатии, а как два лидера двух сильных стран", - сказал Кулеба в прямом эфире в Facebook в четверг.

По его словам, идеи, которые президенты обсудили, взяты в работу. "Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом", - пояснил руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что у Байдена и Зеленского состоялся также "очень предметный разговор по "Северному потоку-2" и о тех рисках, которые несет отсутствие решительности и жесткости относительно России со стороны наших партнеров".

Кулеба отметил, что Соединенные Штаты являются не просто стратегическим партнером Украины, а партнером по безопасности номер один для Украины. "Именно потому тема безопасности была ключевой на встрече двух президентов. По графику встреча должна была длиться один час, это включительно с тет-а-тет. Затянулся тет-а-тет и затянулась очень сильно сама встреча. Президенты говорили 2 часа 10 минут, и это был очень четкий разговор о безопасности Украины", - добавил он.

Глава МИД указал, что Байден и Зеленский, в частности, обсудили НАТО, безопасность Черного моря, укрепление обороноспособности Украины, "Северный поток 2".

По мнению Кулебы, впервые за 30 лет тональность разговора президентов США и Украины была дружественной.

Теги: #оценка #зеленский #кулеба #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 02.09.2021
Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США

Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США

09:58 02.09.2021
Зеленский 2 сентября в Калифорнии проведет встречу с главой Apple, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете

Зеленский 2 сентября в Калифорнии проведет встречу с главой Apple, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете

02:45 02.09.2021
Зеленский уверен в визите Байдена в Украину

Зеленский уверен в визите Байдена в Украину

00:08 02.09.2021
Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

00:05 02.09.2021
Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

23:26 01.09.2021
В Белом доме завершилась встреча Байдена и Зеленского

В Белом доме завершилась встреча Байдена и Зеленского

21:16 01.09.2021
Зеленский в США провел встречу с представителями американского бизнеса, рассказал о реформах и призвал инвестировать в Украину

Зеленский в США провел встречу с представителями американского бизнеса, рассказал о реформах и призвал инвестировать в Украину

18:48 01.09.2021
Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины

Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины

17:07 01.09.2021
Украина благодарна НАТО за поддержку в Черноморском регионе, но этого недостаточно в условиях войны – Зеленский

Украина благодарна НАТО за поддержку в Черноморском регионе, но этого недостаточно в условиях войны – Зеленский

16:54 01.09.2021
Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба

Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки

ПОСЛЕДНЕЕ

Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

Госрыбагентство выпустило 195 тыс. мальков форели в реки карпатского региона

Адвокат Фирташа просит президентов США и Украины отделить "мифы" от "фактов" о его клиенте

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

В Вашингтоне с участием Зеленского открыт "Украинский дом"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 218,4 млн

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

МОН проведет коммуникационную кампанию для популяризации профобразования

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА