Зеленский 2 сентября в Калифорнии проведет встречу с главой Apple, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Калифорнии, проведет встречу с главой Apple Тимом Куком, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Утром у президента Украины встреча с СЕО "Apple" Тимом Куком. После - выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно - встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.

Кроме того, Зеленский ознакомится с работой Национальной гвардии Калифорнии.