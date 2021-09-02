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09:55 02.09.2021

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

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"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

Десять поездов задерживаются из-за погодных условий и технических перебоев, сообщило АО "Укрзализныця" (УЗ) в своем Telegram-канале в четверг утром.

Так, задерживаются следующие поезда: №274 Одесса - Черновцы (задержка - 5 ч. 10 мин.), №82 Киев - Ужгород (3 ч. 40 мин.), №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 ч. 10 мин.), №49 Киев - Трускавец (2 ч.), №791 Кременчуг - Киев (1 ч. 40 мин.), №12 Одесса - Львов (1 ч. 10 мин.), №108 Одесса - Ужгород (1 ч.), №38 Запорожье - Киев (1 ч.), №26 Одесса - Рахов (40 мин.), №11 Львов - Одесса (40 мин.).

Теги: #укрзализныця #задержка #поезда
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