События

09:13 02.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 218,4 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 218,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусной инфкнецией COVID-19 в мире на утро четверга составило 218 млн 435 тыс. 582, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 543 тыс. 213 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 млн 396 тыс. 239 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 642 тыс. 81.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 857 тыс. 937, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 439 тыс. 529.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 804 тыс. 215 заболевших, умерли 581 тыс. 150 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 583,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 980 человека, в Индии - 315, Бразилии - 2 тыс. 712.

Теги: #covid_19 #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:03 01.09.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 217,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 217,7 млн - университет Хопкинса

19:26 31.08.2021
ВОЗ включила "колумбийский" штамм COVID-19 в список представляющих интерес, ему присвоен идентификатор "мю"

ВОЗ включила "колумбийский" штамм COVID-19 в список представляющих интерес, ему присвоен идентификатор "мю"

09:23 30.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 216,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 216,4 млн

10:28 29.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса

15:15 28.08.2021
Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

Более половины педагогов вакцинированы от COVID-19 в Украине – МОН

14:57 28.08.2021
С начала августа в Украине уже ввели около 3,2 млн доз ковидной вакцины – Ляшко

С начала августа в Украине уже ввели около 3,2 млн доз ковидной вакцины – Ляшко

09:16 28.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,4 млн

21:02 27.08.2021
Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

11:58 26.08.2021
В Украине койки для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом на 96% - Минздрав

В Украине койки для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом на 96% - Минздрав

09:22 26.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,9 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

МОН проведет коммуникационную кампанию для популяризации профобразования

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

Зеленская приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women

ООН предупредило о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

Зеленский и Байден обсуждают вопросы жизнеобеспечения Украины на ближайшее десятилетие – нардеп Соболев

2 сентября: Какой сегодня праздник

Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА