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08:38 02.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 119 022 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

"119 022 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 1 сентября 2021. Одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы – 80 669 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работала 906 мобильных бригад, 2 827 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу – 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 9 358 193 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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