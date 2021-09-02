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08:15 02.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 2 477 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 1 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 179, медработников - 36). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 787 человек; летальных случаев - 44; выздоровели - 889 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаев заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаях заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело 2 209 754 человека, летальных случаев - 53 877.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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