Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны российских наемников неподалеку Золотое-3 на Донбассе с начала текущих суток, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочное ранение. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.