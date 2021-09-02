Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women в рамках рабочего визита президента Украины в США.

"В рамках рабочего визита президента Украины в США первая леди Елена Зеленская приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women, на которой поделилась собственным опытом в роли первой леди и рассказала о каждом направлении деятельности", – сказано в сообщении, обнародованном на сайте главы государства в ночь на четверг.

К дискуссии присоединились представительницы дипломатических кругов США.

"Уровень женской силы сегодня невероятный, именно она инициирует большие перемены. Для меня важно, что мы можем собраться все вместе и поговорить о вызовах, стоящих перед нами едва ли не каждый день, а также послушать и поддержать друг друга. Часто именно вследствие таких разговоров и дискуссий мы можем находить правильные пути для преодоления вызовов современности", - цитирует Зеленскую сайт президента Украины.

На встрече первая леди Украины проинформировала об основных направлениях своей деятельности - равные права женщин и мужчин, реформа питания в школах, развитие безбарьерной Украины и культурная дипломатия - и поделилась результатами, которых удалось достичь за последнее время. Так, Елена Зеленская рассказала об участии Украины в "Партнерстве Биаррице", Киевский саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" и сеть украиноязычных аудиогидов.

В частности, обсуждались возможные пути развития гуманитарного форума. Участники договорились обменяться мнениями о развитии формата и наполнения саммита.

В завершение встречи участники ставили друг другу вопросы и предметно дискутировали о проблемах, которые беспокоят их страны и общества сегодня. Женщины-лидеры обратили внимание на важность институциализации работы жены президента.