ООН предупредило о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев, заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров.

"Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки", - приводятся на сайте ООН слова координатора.

"Главная проблема - нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов. Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, включая учителей и врачей, поскольку раньше они получали иностранную помощь", - отметил Алакбаров.

По его словам, кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь доставляется в страну грузовиками из Пакистана, в Мазар-и-Шариф прибыл первый самолет с медицинскими принадлежностями - всего 37,5 тонн.

"Они рассчитаны на 200 тыс. человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", - уточнил Алакбаров.

Еще до захвата страны талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам $1,3 млрд. Получено только $400 млн, отметил координатор.

Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.

Гуманитарный координатор сообщил, что "два влиятельных государства" дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но "этого недостаточно".

"Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Алакбаров.

"Мы решительно требуем от "Талибана" прежде всего уважения принципов гендерного равенства и равноправного участия с тем, чтобы женщины могли вернуться к работе и оказывать необходимую помощь. Мы также требуем, чтобы нам обеспечили возможность выполнять свою работу", - заявил координатор.