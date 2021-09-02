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07:00 02.09.2021

Зеленский и Байден обсуждают вопросы жизнеобеспечения Украины на ближайшее десятилетие – нардеп Соболев

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Зеленский и Байден обсуждают вопросы жизнеобеспечения Украины на ближайшее десятилетие – нардеп Соболев

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на переговорах в среду обсуждают вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Украины на ближайшее десятилетие, считает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Эта встреча, безусловно, важная, как и вопросы, которые на ней обсуждаются – это фактически вопросы жизнеобеспечения Украины на ближайшее десятилетие. Я имею в виду, прежде всего, энергетическую безопасность, но и военное сотрудничество и инвестиционный климат – все вместе это является самыми важными вопросами, которые волнуют Украину как никогда. Также одним из ключевых вопросов, которые будут подниматься, станет обсуждения российской агрессии, оккупированных территорий, освобождения заложников", – сказал Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

Он также отметил, что ключевым на этих переговорах станет то, сможет ли Зеленский убедить Байдена вернутся к политике санкций, связанных с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2", не только против России, но и относительно "тех, кто ей помогает занимать фактически главную позицию в поставках энергоресурсов в Европу и непосредственно в Украину".

"Сейчас для нас является важным звено Соединенных Штатов Америки в их возможном давлении на Германию. Так, давить на Россию в иной способ они уже не могут, потому что итак ввели все возможные санкции, а вот в отношении немецких компаний и тех европейских, которые достраивают газопровод "Северный поток – 2", еще можно было бы. Пока он не введен в эксплуатацию, все санкции действуют", – подчеркнул парламентарий.

Касательно оборонной сотрудничества, соглашения в сфере которого заключили США и Украина, Соболев убежден: в этом вопросе важно, чтобы "это были не только цифры о том, сколько миллионов, сотен миллионов долларов будет составлять помощь, но и то, какой именно будет эта помощь".

"Если это помощь в виде медицинских аптечек, то я думаю, что и миллиард такой помощи не станет настолько полезным, как хотелось бы. Если же это будет помощь, связанная с летальным оружием, с тем, что действительно улучшит возможность Украины обороняться, то тогда это серьезный прорыв переговоров", – пояснил он.

Вместе с тем, по его мнению, реальных результатов стоит ожидать не столько от самих переговоров президентов, как вследствие "тех действий, которые станут фактически их продолжением". Кроме того, замглавы фракции "Батькивщина" считает, что важным результатом этой встречи президентов может стать то, предоставят ли Штаты гарантии Украине в отношении потенциального вступления в НАТО.

Теги: #сша #встреча #лидеры
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