Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии нового общественного пространства на Арсенальной площади, которое отреставрировали в рамках проекта A-Station, сообщила пресс-служба КГГА.

"В этом году помещение Киевской крепости и Никольских ворот наконец станут доступными для киевлян. Отреставрированные по архивным документам, они "оживут" и дополнят историческую картину этого места. Фасад, как видите, снова стал желтым. И реставраторы восстановили не только его, но и ценные фрагменты ворот. Например, головы львов на дверях и колонны, которые раньше украшали въезд в город", - отметил Кличко.

Градоначальник столицы подчеркнул, что количество аналогичных обновленных локаций постоянно увеличивается.

"Вскоре мы откроем вторую очередь обновленной Пейзажной аллеи. Очень красиво там будет. А на прошлой неделе открыли полностью парк на Троещине. Более 9,5 гектаров современной и комфортной зоны отдыха. Продолжаем обновлять другие парки и скверы и создавать общественные пространства. А здесь мы еще сегодня открываем "сухой" фонтан. Красивый и с подсветкой", - цитирует Кличко пресс-служба мэрии в сообщении, обнародованном в среду вечером.

В информации отмечается, что в честь открытия обновленной Арсенальной площади состоялся концерт, в частности, с участием композитора Евгения Хмары, а также 3-D шоу на стенах Никольских ворот.

Мэр поблагодарил социально-ответственный бизнес, который совместно с городом принял участие в проекте, целью которого является реставрация и редевелопмент исторических корпусов бывшего завода "Арсенал", здания военной комендатуры и Никольской ворот.