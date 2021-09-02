Переговоры Зеленского и Байдена являются подтверждением стратегического партнерства между Украиной и США, считают в "Голосе"

Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского являются подтверждением стратегического партнерства между Украиной и США, считает член фракции "Голос" Инна Совсун.

"Прежде всего, хорошо, что этот визит президента Украины в США состоялся, и состоялся именно сейчас, несмотря на непростую ситуацию в американской политике в связи с ситуацией в Афганистане. Эти переговоры являются подтверждением стратегического партнерства между Украиной и США. И это особенно важно тогда, когда мы видим обострение военных действий на Донбассе", – сказала Совсун в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом она обратила внимание на несколько важных заявлений, сделанных президентом США Джо Баденом в открытой части переговоров.

"Это был общий тезис о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, о военной помощи, общую фразу о поддержке евроатлантический стремлений Украины, но без обозначения каких-либо сроков или употребления слова "НАТО", – отметила парламентарий.

Анализируя вступительную речь президента Украины Владимира Зеленского, Совсун акцентировала на том, что "в отношении "Северного потока – 2" он не сказал четко, какая сейчас позиция у Украины и какие у нас ожидания касательно поведения наших союзников в этом вопросе". Вместе с тем она подчеркнула, что глава государства не вспомнил об интенсификации военных действий на востоке Украины, "хотя должен был сделать акцент на том, что украинская армия продолжает самостоятельно отбиваться от вооруженной агрессии России".

Кроме того, представитель "Голоса" считает, что соглашения в сфере оборонного партнёрства и энергетики, которые заключили стороны, "пока что достаточно абстрактны, то есть это не конкретные контракты, выполнение которых обязательно, а по большому счёту – меморандумы о намерениях".

"Но по энергетическому блоку я обратила внимание на то, что США пытаются каким-то образом компенсировать удар, нанесенный Украине в связи с решением по "Северному потоку – 2", предложив помощь в вопросах энергетики", – добавила Совсун.