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02:45 02.09.2021

Зеленский уверен в визите Байдена в Украину

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Зеленский уверен в визите Байдена в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущий визит президента США Джозефа Байдена в Украину обговаривался сторонами до встречи и по завершению таковой. Глава Украины ожидает визит лидера США.

"Честно скажу, что вспомнил про это после встречи, что необходимо было проговорить более детальнее относительно визита президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали относительно визита. Я думаю, что президент приедет в Украину", – заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Он также отметил, что Байден не единожды посещал Украину.

"Это будет, мне кажется, его седьмой визит. Он много раз был в Украине", – сказал Зеленский.

 

Теги: #сша #зеленский #байден #визит
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