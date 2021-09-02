Зеленский рассчитывает на визит министра обороны США в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает приезд министра обороны США в Украину для обсуждения и проработки вопросов безопасности на черноморском побережье.

"Оборонная поддержка, кроме Оборонного соглашения является вопросом безопасности на черноморском побережье. Есть предметные вопросы и предметные предложения. Мы их будем проговаривать и прорабатывать с США, потому что министр обороны США обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит", – заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.