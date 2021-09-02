Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вывели отношения стран на новый уровень, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне.

"Вместо предусмотренного по графику часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Энтони Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал Кулеба в Twitter в среду.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что США привержены светлому и процветающему будущему Украины.

"Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации людей из группы риска в Афганистане", - указал Блинкен на своей странице в Twitter.