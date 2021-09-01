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23:24 01.09.2021

США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

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США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

США объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оружие.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 миллиарда на поддержку украинской армии, включая $400 миллионов, которые были предоставлены Украине только в этом году", - говорится в тексте совместного заявления Украины и США, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

Теги: #сша #помощь #безопасность #украина
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